الصين تعزز تطبيق تكنولوجيا المعلومات في التعليم المدرسي

وكالات / سما /

أصدرت وزارة التربية والتعليم الصينية يوم الاثنين مبدأ توجيهيا يتعهد بتطبيق تكنولوجيا المعلومات بشكل أفضل في التدريس بالمدارس الابتدائية والثانوية، وذلك في محاولة لضمان حصول الجميع على تعليم جيد.

بحلول عام 2022، ستكون الفصول عبر الإنترنت متاحة في المدارس الريفية للمساعدة في معالجة نقص المعلمين والموارد التعليمية الأخرى، وفقا للوثيقة.

من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أنه سيتم توفير دروس نموذجية يقدمها معلمون بارزون على الإنترنت لمساعدة المدرسين الآخرين في أنحاء البلاد على تحسين قدراتهم المهنية.

وقالت الوثيقة إنه من أجل تضييق الفجوة التعليمية بين المناطق الحضرية والريفية وبين المناطق المختلفة، سوف تشارك المدارس الرائدة مواردها التعليمية عالية الجودة من خلال فتح مدارس عبر الإنترنت أو تقديم دورات عبر الإنترنت وغيرهما من الوسائل.