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"كورونا" : اسرائيل تغلق معابرها الحدودية مع مصر والأردن بصورة شاملة

الأربعاء 18 مارس 2020 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كورونا" : اسرائيل تغلق معابرها الحدودية مع مصر والأردن بصورة شاملة


القدس المحتلة / سما /

قرر وزير داخلية الاحتلال الاسرائيلي آريه درعي مساء يوم الأربعاء إغلاق المعابر الإسرائيلية مع مصر والأردن على ضوء انتشار وباء كورونا.

وذكرت الاذاعة العبرية الرسمية  أن القرار يشمل معبر طابا مع سيناء المصرية ومعبري "عربا" ونهر الأردن مع الأردن ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر.

ويتواجد درعي حاليًا في الحجر الصحي بعد اختلاطه مع شخص مصاب بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 427 بعد تسجيل نحو 100 إصابة خلال أقل من 24 ساعة، متوقعة أن تصل الأعداد إلى الآلاف خلال الأيام المقبلة.

#اسرائيل #مصر #الاردن #كورونا

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