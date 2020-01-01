فيسبوك تعتزم تقديم 100 مليار دولار للشركات المتضررة من كورونا

وكالات / سما /

أعلنت شركة شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية "فيسبوك" خطة لتقديم مساعدات بقيمة 100 مليار دولار في صورة قروض وخدمات إعلانية للشركات الصغيرة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الشركة في بيان عبر الإنترنت إن الخطة تستهدف مساعدة ما يصل إلى 30 ألف شركة في أكثر من 30 دولة تعمل فيها فيسبوك، مضيفة أنها ستكشف عن المزيد من تفاصيل الخطة عندما تتوافر، وأنها ستبدأ تلقي طلبات الحصول على المساعدة خلال الأسابيع المقبلة.

يذكر أن جزءا من النموذج الاقتصادي لشركة فيسبوك أصبح موقعا لمساعدة الشركات الأصغر في التواصل مع عملائها.

وقالت شيري ساندبرج مديرة تشغيل فيسبوك في بيان عبر الإنترنت " الشركات الصغيرة هي قلب مجتمعاتنا النابض، والعديد من الأشخاص الذين يديرون هذه الشركات يتأثرون بشدة بالأزمة - خاصة وأن المزيد والمزيد من الناس سيضطرون للبقاء في المنزل".

وأضافت ساندبرج أن فيسبوك ستطرح المزيد من الأدوات الإضافية بما في ذلك أنظمة التدريب الافتراضية لدعم الشركات.