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ويندوز 10 يتمكن من الوصول إلى مليار مستخدم حول العالم

الأربعاء 18 مارس 2020 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
ويندوز 10 يتمكن من الوصول إلى مليار مستخدم حول العالم


وكالات / سما /

كشفت شركة مايكروسوفت مؤخرا عن وصول عدد الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Window 10 إلى مليار جهاز، لتحقق بذلك الشركة هدفها الذي وضعته لنفسها عند إطلاق النظام أول مرة قبل نحو 5 سنوات، فيما قال نائب رئيس مايكروسوفت لقسم البحث والأجهزة ي تدوينه: "يسرنا الإعلان عن أن أكثر من مليار مستخدم يستخدمون نظام ويندوز 10 في 200 دولة، وبذلك يصبح عدد الأجهزة النشيطة العاملة بنظام ويندوز 10 مليار جهاز.

وبحسب موقع mpoweruser الأمريكى، فقد أضاف مسؤول مايكروسوفت:"لا يمكننا أن نكون أكثر امتنانًا لعملائنا وشركائنا وموظفينا لمساعدتنا في الوصول إلى هنا"، فيما يشمل الرقم الذي تم الكشف عنه جميع الأجهزة الشخصية، والأجهزة المحمولة، ومنصة Xbox One، ونظارات الواقع المعزز HoloLens التي تعمل بنظام ويندوز 10 الأحدث.

ومع الإعلان عن الوصول إلى مليار جهاز، فبهذا الرقم تكون مايكروسوفت قد حققت هدفها الذي وضعته لنفسها عند إطلاق ويندوز 10 في نهاية شهر يوليو 2015، لكن في نفس الوقت فإن مايكروسوفت تكون قد تأخرت لمدة عامين عن الموعد الذي كانت تأمل تحقيق الهدف فيه، فعندما أعلنت مايكروسوفت عن Windows 10، ذكرت أن هذا سيكون الإصدار الأخير من ويندوز وأنه من الآن فصاعدًا، لن يكون هناك سوى تحديثات برامج صغيرة عليه.

كذلك فقد أعلنت شركة مايكروسوفت أن أكثر من 17.8 مليون مستخدم مشتركون في برنامجها التجريبي Windows Insider، فيما يشار إلى أن الإنجاز الذي أعلنت عنه مايكروسوفت اليوم، يأتي بعد نحو شهرين من إنهاء الدعم عن نظام ويندوز 7 الذي كان من بين أكثر الإصدارات نجاحًا بين إصدارات ويندوز المختلفة.

#ويندوز 10

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