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الشلالدة يبحث مع بعثة الشرطة الأوروبية دعم الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة

الأربعاء 18 مارس 2020 02:48 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحث وزير العدل محمد الشلالدة، اليوم الاربعاء، مع رئيس بعثة الشرطة الأوروبية كاوكو التوما، التعاون المشترك على المستوى الاستراتيجي ودعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة، وذلك بحضور الخبير في الشؤون الاستراتيجية والسياسات في بعثة الشرطة الأوروبية بيتر ستوفرفلت.

وشكر الشلالدة بعثة الشرطة الأوروبية لوجودهم وعملهم مع وزارة العدل في هذه المرحلة الصعبة في ظل تفشي فيروس "كورونا" في العالم، متمنيا السلامة لجميع المواطنين في فلسطين.

وأكد أهمية الدعم الذي تقدمه بعثة الشرطة الأوروبية لوزارة العدل ومؤسسات قطاع العدالة، في ترسيخ سيادة القانون في فلسطين، ومتطلعا لمزيد من التعاون المشترك والوثيق مع البعثة في فترة عملها المقبلة في الاراضي الفلسطينية، خصوصا دعم الوزارة في مجالات الطب الشرعي ولجنة مواءمة التشريعات، ووحدة حقوق الانسان.

بدوره، أكد التوما، أن البعثة الأوروبية مستعدة للتعاون بشكل كامل مع مؤسسات قطاع العدالة على المستوى الاستراتيجي خلال فترة عمل البعثة القادمة والتي تم تمديدها لنهاية حزيران/ 2021، لتحقيق إنجازات في مجال سيادة القانون والعدالة في فلسطين، مشيرا إلى أن البعثة ستقدم "ورقة مفاهيم" لطبيعة العلاقة بين البعثة والشركاء في مؤسسات قطاع العدالة وللتعاون الوثيق والقريب مع الخبراء.

 
#محمد الشلالدة

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