اسرائيل : بروفيسور يستبعد وفاة اكثر من 10 اشخاص جراء "كورونا" او حصول كارثة

القدس المحتلة / سما /

صرح الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء البروفسور مايكل ليفيت بانه سيتفاجأ جدا اذا توفي اكثر من عشرة اشخاص في إسرائيل من جراء الإصابة بفيروس كورونا .

ورأى ان ما يتم تداوله عن إمكانية حصول كارثة بسبب الفيروس مرده اعتبارات سياسية.

ونوه ليفيت بان دولا استطاعت احتواء الوباء بعد ان تفشى فيها.

وأضاف أن "عددا الحالات في إسرائيل صغيرة جدا. وليس ذلك فحسب، فهي غير مستقرة جدا. هناك الكثير من الضغط. لا أعتقد أن الأرقام في إسرائيل دقيقة

إذن أليس صحيحاً أن الكثير من الناس سيموتون؟

اضاف وفق ما نقلت عنه المواقع العبرية"في العالم ، يموت 150.000 شخص في اليوم. حتى الآن لم يمت أحد في إسرائيل. سأكون مندهشًا جدًا إذا مات أكثر من عشرة أشخاص في إسرائيل. في عام 2017 ، توفي 25000 شخص بسبب الإنفلونزا ، وهناك 10٪ من الوفيات في اسرائيل من الانفلونزا الحادة. لقد تحدثت مع نتنياهو أمس عن هذه الأمور ".