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رغم مئات الإصابات بكورونا إثر تجمع إسلامي في ماليزيا..

متجاهلين التحذيرات من كورونا..جماعة "التبليغ تستضيف اكبر تجمع في اندونيسيا

الأربعاء 18 مارس 2020 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
متجاهلين التحذيرات من كورونا..جماعة "التبليغ تستضيف اكبر تجمع في اندونيسيا


كوالمبور/ وكالات/

أعلنت الحكومة الماليزية اليوم الأربعاء عن تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين بالوباء في البلاد إلى 790.

وأكدت وزارة الصحة أن 80 من هذه الإصابات الجديدة ونحو ثلث إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد مرتبطة بتجمع إسلامي أقيم في 27 فبراير الماضي في مسجد قرب العاصمة كوالالمبور بمشاركة نحو 16 ألف شخص من مختلف دول المنطقة.

كما سجلت 50 إصابة مرتبطة بهذه الفعالية في بروناي المجاورة، بالإضافة إلى تأكيد سلطات كامبوديا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام إصابة مواطنين لها هناك أيضا.

وعلى الرغم من خطر الفيروس المستجد، أقامت "جماعة التبليغ" التي نظمت الفعالية المذكورة في ماليزيا تجمعا جديدا مماثلا اليوم الأربعاء قرب مدينة مكسّر الإندونيسية يشارك فيه نحو 8.7 ألف شخص من مختلف الدول، حسب منظمي الفعالية.

وسجلت في إندونيسيا حتى الآن 19 وفاة و227 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: رويترز

#التبليغ #كورونا #اندونيسيا #ماليزيا

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