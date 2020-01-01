رئيس الوزراء يشيد بأداء اللجنة الاعلامية للطوارئ ودور وزارة الاعلام

رام الله /سما/



أشاد دولة رئيس الوزراء د.محمد اشتية بالدور الذي تقوم به وزارة الاعلام خصوصا على صعيد توحيد بث محطات الاذاعة والتلفزيون الوطنية في موجتي بث مشترك انطلاقا من مدينتي الخليل ونابلس والتي انضم اليها عشرات الاذاعات والتلفزيونات الوطنيةضمن اطار شراكة حقيقية في هذه الازمة.

وشدد دولة رئيس الوزراء على أهمية وتميز دور الوزارة في خلق قواعد ومنصات اعلامية في كافة محافظات الوطن لتوحيد الخطاب الاعلامي الفلسطيني وتعزيز دور الاعلام المحلي في نقل روايته الرسمية وتصميم خطاب توعوي يلامس كافة ابناء شعبنا، مثمنا انتظام الاعلام الوطني في هذه التجربة الفريدة من نوعها والتي قدمت فلسطين في اطار قيادي وقادر على ادارة الازمات، ما يؤكد على استحقاقها الاممي لتكون دولة مستقلة وذات سيادة.



وكان دولة د.اشتيه وجه التحية الى كافة الزميلات والزملاء في وسائل الاعلام، الذي يبذلون جهدا جبارا في مواجهة المرحلة، كما خص اللجنة الاعلامية للطوارئ باشادته، مثمنا الدور الاعلامي والاستراتيجي الذي قامت به خلال هذه الازمة، والذي ساهم بتعزيز جهوزية دولة فلسطين ول يقتصر على توحيد الخطاب الاعلامي فقط، بل ساهم في توحيد توجهات كافة ابناء شعبنا للالتزام بالقرارات الحكومية واتخاذ سبل الوقاية والعمل على توفير المعلومات درءا للشائعات انطلاقا من مبدأ الشفافية والمسؤولية الوطنية.



ومن جهته، أعرب رئيس اللجنة الاعلامية للطوارئ والناطق الرسمي باسم الحكومة ابراهيم ملحم عن بالغ تقديره لجهود الزميلات والزملاء الاعلاميين ومهنيتهم العالية، مشيدا بما تقوم به اللجنة، ودور وزارة الاعلام التي عملت على تشكيل روافع اعلامية لاجراءات الحكومة في مواجهة هذه الجائحة.



وأكد على ان اللجنة الاعلامية للطوارئ تعمل على مدار الساعة في المتابعة والرصد وتقديم كافة المعلومات ووضع الاعلام والمواطنين في كافة التطورات اولا بأول، كما ثمن جهود الوزارة في تنظيم البث المشترك الذي يعتبر احد أذرع اللجنة، وساهم في ضبط ايقاع الخطاب المرحلة.

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