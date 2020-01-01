خوفاً من كورونا.. مجلس كنائس رام الله يقرر إغلاق الكنائس

رام الله / سما /

اجتمع مجلس كنائس رام الله في دار بلدية رام الله وناقش توصيات لجنة الطوارئ في محافظة رام الله والبيرة.

وقرر المجلس إغلاق الكنائس في مدينة رام الله أمام المصلين خلال الخدمات الكنسية المختلفة ويشمل ذلك قداس يوم الأحد والقداديس والصلوات المختلفة خلال الأسبوع. كما اتفق المجلس على أن يقيم الكاهن القداس والصلوات منفرداً ويتم بثها على المواقع المخصصة لكل رعية إن رغب الراعي في ذلك.

وبأتي هذا القرار حرصاً على سلامة المواطنين، ودعا مجلس كنائس رام الله كافة الرعايا لتفهم هذه الإجراءات الإحترازية ومتابعة الصلاة والصوم في البيوت.