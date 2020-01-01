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صندوق النقد الدولي يدرس منح إيران قرضا بخمسة مليارات دولار لمواجهة كورونا

الأربعاء 18 مارس 2020 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
صندوق النقد الدولي يدرس منح إيران قرضا بخمسة مليارات دولار لمواجهة كورونا


طهران /وكالات /

 نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الأربعاء عن مصدر في صندوق النقد الدولي أن المفاوضات جارية بشأن منح قرض لإيران بقيمة خمسة مليارات دولار بشكل سريع للاستفادة منها في حملة مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال المصدر إن "الصندوق أجرى محادثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن القرض، وأن الصندوق يدرك حاجة إيران لهذه المبالغ لدعم حملتها على كورونا" . وحول الموعد المقدر لتسلم القرض، قال المصدر إن "الاتصالات لا تزال مستمرة".

وكان صندوق النقد الدولي أعلن في وقت سابق اليوم رفضه لطلب من فنزويلا بمنحها قرضا بخمسة مليارات دولار لمكافحة فيروس كورونا، وذلك لأن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو "غير معترف بها دوليا".

#ايران #كورونا #صندوق النقد الدولي #قرض

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