د. ابو هولي ينعى المناضل الكبير امين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم

غزة / سما /

نعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي القائد الوطني الكبير أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم (ابو العبد)، الذي وافته المنية فجر اليوم الاربعاء في القاهرة بعد صراع مرير مع المرض .

وأشار د. ابو هولي في بيانه الصادر عنه اليوم إلى أن الراحل التحق في صفوف الثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها، و كرس حياته في خدمة قضية شعبنا الفلسطيني والدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة.

وتابع: "عرفناه من المكافحين والمناضلين الأوائل الأشداء مدافعاً شجاعاً عن المصالح الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني وفي الدفاع عن الكلمة الحرة ، والقرار الفلسطيني المستقل ومن الرجال الذين اخلصوا وأفنوا حياتهم في خدمة فلسطين" .

واوضح د. ابو هولي ان الراحل الطيب عبد الرحيم كان من أوائل المؤسسين لحركة فتح وكان عضواً في لجنتها المركزية وعضواُ في المجلسين الوطني والمركزي ، متقلداً مناصب عديدة في الحركة وفي منظمة التحرير الفلسطينية وكان موضع ثقة الرئيس الراحل ياسر عرفات والقيادة الفلسطينية وثقة الرئيس محمود عباس .

وقال أن عزاءنا فيه أنه ترك نهجاً وممارسة وأسلوباً في العمل نعتبره مدرسة للمناضلين والشرفاء في هذا الوطن .

وتقدم د. ابو هولي من الأخ الرئيس أبو مازن وحركة فتح ومن عموم القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومن عائلة المناضل الراحل الكبير ومن آل عبد الرحيم بأحر التعازي وأصدق مشاعر الحزن والمواساة سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بوسع رحمته ويسكنه فسيح جناته عند الأنبياء والصديقين والشهداء .