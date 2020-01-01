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غزة: فصائل المقاومة تشكل طواقم لتحصين الجبهة الداخلية في مواجهة كورونا

الأربعاء 18 مارس 2020 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: فصائل المقاومة تشكل طواقم لتحصين الجبهة الداخلية في مواجهة كورونا


غزة / سما /

 أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن تشكيل طواقم تطوعية في كافة المجالات وخاصة الطبية والأمنية والمجتمعية لتكون تحت إدارة وزارتي الصحة والداخلية لحماية وتحصين الجبهة الداخلية للشعب الفلسطيني في مواجهة فيروس كورونا.

وأكدت الفصائل في بيان لها، على أن حماية المجتمع هي مسؤولية جماعية تفرض على كافة مكونات الشعب التكاتف وتحشيد كل الطاقات لمواجهة المخاطر والتهديدات.

وقالت: "إن الخطر الحقيقي على شعبنا هو كورونا الاحتلال الجاثم على أرضنا". محملةً إياه المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الأسرى في السجون، خاصةً مع انتشار فيروس كورونا لديه.

وأضافت الفصائل: "إن ممارسات وإجراءات الاحتلال الإجرامية بوقف الزيارات وسحب مواد التنظيف والمعقمات من الكانتين هي جريمة ضد الإنسانية تفضح إدعائه بحمايتهم".

وجددت تأكيدها على أن قضية الأسرى "هي ثابت من ثوابت شعبنا وستبقى على رأس أولويات المقاومة". وفق نص البيان.

وشددت على رفضها لصفقة القرن وما تحمله من خطورة بالغة على القضية الفلسطينية، وهذا يستوجب التقدم بخطوات عملية على الأرض تتمثل في تحقيق الوحدة وإنهاء العلاقة مع الاحتلال. وفق ما جاء في البيان.

ووجهت التحية للفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم على صمودهم وثباتهم وتحديهم للعدوان والحصار، وتمسكهم بالحقوق والثوابت ورفض المؤامرات. مثمنةً دور كافة العاملين في القطاع الصحي خاصة على جهودهم في توعية وحماية وتحصين شعبنا من خطر فيروس كورونا.

وحذرت من استغلال الأوضاع الراهنة باحتكار السلع ورفع الأسعار وترويج الشائعات، ومحاولات استهداف الأمن السلمي والأهلي والمجتمعي.

ودعت القطاع الخاص لتحمل مسؤولياته بالتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني أمام المخاطر والتحديات الراهنة.

وأشار البيان إلى أن فصائل المقاومة ستبقى في حالة انعقاد دائم كخلية أزمة لمتابعة ومساندة جهود وزارتي الصحة والداخلية.

#المقاومة #غزة #فيروس كورونا

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