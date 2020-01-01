غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة تطلق مبادرة سلامتنا من سلامتكم لمواجهة فيروس كورونا

غزة / سما/

لأن تكافلنا يصنع حاضرنا ويؤمن مستقبلنا ، أطلقت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة مبادرة تحت شعار سلامتنا من سلامتكم بهدف تعزيز إجراءات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا ودعم مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة.

وبادرت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة بالمساهمة في توفير وتجهيز 140 سرير بكافة احتياجاته لمركز حجر صحي كامل سوف يتم تجهيزة في إحدى مدارس مدينة غزة.

ومن منطلق التكافل والمساهمه بتعزيز إجراءات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا تدعوا وتناشد غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة التجار ورجال الأعمال وأصحاب المصانع ممن يرغبون بالمساهمة بالمبادرة التواصل مع إدارة الغرفة التجارية للمساهمة بما يستطيعون تقديمه لتجهيز مركز الحجر الصحي بكافة المستلزمات والإحتياجات.

وتؤكد غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة بأن رئيس و مجلس إدارتها وكافة الطاقم التنفيذي سوف يتابعون كافة الإحتياجات الخاصة بتجهيز مركز الحجر الصحي على مدار الساعة.