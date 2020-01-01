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غزة : إنتاج 200 سرير لمراكز الحجر الصحي ( صور )

الأربعاء 18 مارس 2020 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : إنتاج 200 سرير لمراكز الحجر الصحي ( صور )


غزة / سما /

 أعلنت مديرية التربية والتعليم في شمال قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أنها اقتربت من إنتاج (200) سرير لمركزي الإيواء والحجر الصحي الاحترازي في مديريتي شمال غزة والوسطى.

وقال نبيل العرابيد مدير المديرية شمال القطاع خلال تفقده ورشة الصيانة بالمديرية، إن هذا الإنجاز المتمثل بإنتاج (200) سرير، يأتي في سياق جهود المديرية واستجابتها لخطة الطوارئ المعلنة لمواجهة ومحاصرة فيروس "كورونا" الذي بات وباءًا عالميًا يهدد البشرية.

وأضاف، "إن هذه الخطوة والتي تنفذ بالتعاون مع جهات الاختصاص، تؤكد على مدى حرص المديرية، لتوفير حجر صحي آمن ويليق بكرامة المواطن الفلسطيني".

وأكد أن المديرية وطواقمها الفنية والإدارية وفي سباق مع الزمن، تسخر كل إمكاناتها في سبيل خدمة المجتمع وحفظ سلامته.

وشدد العرابيد على ضرورة تضافر جميع الجهود المؤسساتية والمجتمعية في سبيل محاربة "كورونا"، لضمان وتوفير بيئة صحية آمنة للشعب الفلسطيني.

#الحجر الصحي #فيروس كورونا #غزة
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