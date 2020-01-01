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وزيرة الصحة تناشد المواطنين التقيد باجراءات الحجر المنزلي

الأربعاء 18 مارس 2020 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة تناشد المواطنين التقيد باجراءات الحجر المنزلي


رام الله / سما /

ناشدت، اليوم الأربعاء، وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة مواطني محافظة بيت لحم، التقيد باجراءات الحجر المنزلي، وجاء ذلك بعد الكشف، الليلة الماضية، عن إصابة 4 مواطنين من مدينة بيت ساحور.

وقالت الكيلة عبر حسابها في (فيسبوك) : "مواطني محافظة بيت لحم الكرام، ‎بعد مراجعتنا خلال الليلة الماضية للبروفايل الوبائي لإصابة المخالطين للجيل الثاني وخاصة أنه يظهر بأن جزءاً منهم كانوا يتجولون ما بين المدن الثلاث دون الاكتراث، وعليه فقد ابتدأ الجيل الثاني للمخالطين second generation of contact بالعدوى ومن الملاحظ أيضاً عدم التزام المواطنين بالحجر المنزلي كذلك التجوال بين المحافظات مع محافظة بيت لحم، فالخوف من أن يكون هناك أجيال مخالطة أخرى تتعرض للعدوى من الفيروس لا سمح الله إذا استمرينا على هذا الحال ولا تقف عند ذلك خاصة أن هناك حركة من وإلى المحافظة كما أنه هناك حركة شبه عادية في داخل المحافظة والذي سيخلق دوائر متعددة من مخالطين المخالطين وبهذا ندخل في دائرة لا نهاية لها، خاصة لم يصدر للآن عن اكتساب مناعة ضد الفيروس لمن أصيب بمرض الكورونا".

وتابعت: "وعليه وللحد من انتشار الفيروس أناشدكم أيها المواطنون الكرام البقاء في بيوتكم دون التجوال بتاتاً إلا لأسباب صحية أو طارئة، ويجب أن يكون ذلك بدوافع ذاتية ومسؤولية مجتمعية، من أجل المعافاة لمواطني محافظة بيت لحم العزيزة على قلوبنا حماكم الله وحمى فلسطين من هذه الجائحة الكبيرة".

#وزيرة الصحة #الحجر الصحي #فيروس كورونا

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