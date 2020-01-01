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جمعية إسرائيلية تطالب بوقف هدم منازل الفلسطينيين

الأربعاء 18 مارس 2020 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
جمعية إسرائيلية تطالب بوقف هدم منازل الفلسطينيين


القدس المحتلة / سما /

طالبت جمعية الحقوق المدنية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بضرورة وقف هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأوضحت الجمعية في بيان لها، أنها خاطبت قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ودعته لتجميد جميع أوامر الهدم ومصادرة منازل وأراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصةً مع تفشي فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنها طلبت وقف الأوامر حتى بعد انتهاء أزمة كورونا وليس بربطها بانتشار الفيروس فقط.

وقالت إن عمليات الهدم في هذه الأيام لا يمكن أن تطاق، في ظل أو هناك خطر حقيقي على الصحة والسلامة العامة في ظل هذه الظروف.

وأضافت في رسالتها لقائد الجيش الإسرائيلي بالضفة "إن هدم المنازل في هذه الظروف يعتبر عملًا غير معقول وغير متناسباً مع الواقع".

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