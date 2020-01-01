أردان للاسرائيلين : استعدوا لفرض حظر تجوال كامل على جميع المناطق

القدس المحتلة / سما /

أمر جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، الشرطة الإسرائيلية وأجهزة الأمن بالاستعداد لفرض حظر تجوال كامل على جميع المناطق داخل إسرائيل.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن ذلك جاء خلال مشاورات أجراها مع جميع رؤساء أجهزة الأمن الداخلي عبر الهاتف، الليلة الماضية.

ورجح أردان أن يتم اتخاذ مثل هذا القرار في الأيام المقبلة، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا وإنقاذ حياة مزيد من الإسرائيليين معتبرًا أن هذا القرار لا مفر منه وسيتخذ لاحقًا، وأنه بالرغم من كونه قراراً صعباً للغاية، إلا أنه يفضل كإجراء قصير المدى للتغلب على فيروس كورونا في أقصر وقت لمنع وقوع وفيات.

وطالب جميع قادة الأمن بتقديم خطة عاجلة ومفصلة له على وجه السرعة لتنفيذ أي قرار يصدر بهذا الخصوص، والذي يتوقع أن يسمح بموجبه فقط للعمال الأساسيين بمغادرة منازلهم، ولن يسمح لبقية الإسرائيليين بالخروج إلا لتلقي الرعاية الطبية.

وفي مثل هذه الحالة، ستكون الشرطة الإسرائيلية مسؤولة عن تطبيق فرض الحظر، بينما ستوفر قيادة الجبهة الداخلية الاحتياجات الأساسية للإسرائيليين.

ويتزامن ذلك مع دعوة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، للإسرائيليين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها.

من جهتها ذكرت قناة 13 العبرية أنه قد يتم خلال الايام المقبلة اغلاق مبنى الكنيست بالكامل في ظل تفشي الفيروس.

ويأتي ذلك بعد عزل 4 أعضاء من الكنيست بينهم وزيرين في الحجر المنزلي بفعل تواصلهم مع أشخاص تبين أنهم مصابون بالفيروس.