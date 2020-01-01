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نقابة الاطباء بالخليل توزع مستلزمات وقاية وتطالب الحكومة بالمساعدة

الأربعاء 18 مارس 2020 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

استمرارا لما تقوم به نقابة الأطباء في محافظة الخليل من دورات تدريبية للأطباء ونشر التوعية بين صفوف المواطنين والاطباء بكل ما يخص فايروس كورونا، فقد نفذت النقابة ممثلة برئيس اللجنة الفرعية للنقابة في المحافظة د.وائل ابوسنينه وأمين الصندوق د.رضوان عمرو ومن باب الحفاظ على سلامة الكوادر الطبيه وتأمين سبل الحماية الخاصة بهم بتوزيع بدلات واقية من الوباء وكمامات وبعض مواد التعقيم على مراكز وأقسام الطوارئ التابعة لوزارة الصحة وبعض المراكز الخاصة دعما لهم.

وطالبت نقابة الأطباء الحكومة ووزارة الصحة بضرورة توفير اعداد كافية من البدلات الواقية والكمامات وكل سبل السلامة والوقاية الخاصة للكوادر الطبية، والتي تعاني من نقص شديد في هذه المستلزمات.

يشار إلى أن نقابة الأطباء قد حصلت على هذه المستلزمات الوقائية بجهد كبير من اعضاء النقابة وعلى رأسهم رئيس اللجنة العلمية د.جهاد شاور وبالتعاون مع ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني و رجل الأعمال حاتم السعافين.

#نقابة الاطباء

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