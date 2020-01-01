صحة غزة توسع دائرة الفحوصات المخبرية للكشف عن مصابي كورونا

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن توسيع دائرة الفحوصات المخبرية للكشف عن أي مصابين بفيروس كورونا.

وأوضح رامي العبادلة مدير دائرة مكافحة العدوى في الوزارة، إن الفحوصات ستشمل العائدين من خارج قطاع غزة والمخالطين لهم الذين تظهر عليهم أعراض المرض والتي تشمل ارتفاع في درجة الحرارة والسعال الجاف، إلى جانب الحالات المحلية التي تعاني من التهابات رئوية حادة.

وأكد العبادلة أن جميع التحاليل التي أجريت حتى الآن في المختبر المركزي في قطاع غزة أثبتت عدم وجود أي إصابة بالفيروس في القطاع.

وأشار إلى أن الهدف من توسيع دائرة الفحوصات المخبرية، هو زيادة الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الوباء الذي ينتشر في أكثر من 100 دولة على مستوى العالم.