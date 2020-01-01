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مدربان يرحلان عن فريقيهما بسبب كأس غزة!

الأربعاء 18 مارس 2020 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدربان يرحلان عن فريقيهما بسبب كأس غزة!


غزة / سما /

أعلن إسلام أبو عريضة استقالته من تدريب خدمات رفح, عقب الخروج من دور الـ16 لكأس غزة على يد اتحاد الشجاعية (2-3).

وأكد أبو عريضة رحيله عن صفوف "الأخضر" الرفحي, بعدما حقق الفريق لقب دوري الدرجة الممتازة هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي, قبل أن يوّدع الكأس من دور الـ16.

وعلى غرار مدرب "الأخضر" الرفحي, استقال جهاد السدودي من تدريب الجلاء أيضا, بعدما خسر الفريق أمام اتحاد خانيونس (1-4) في نفس الدور من كأس غزة.

وحقق السدودي هو الآخر إنجازا غير مسبوق في تاريخ الجلاء هذا الموسم, عقب قيادته الفريق للصعود للدرجة الممتازة بحلوله وصيفا لدوري الأولى.

#كأس غزة #إسلام أبو عريضة

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