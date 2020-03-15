مباحث الكويت تعتقل مهندسة مصرية بتهمة الإساءة للبلاد بسبب كورونا

الكويت / وكالات /

ذكرت وسائل إعلام كويتية، أن رجال مباحث الجرائم الإلكترونية، ألقوا القبض على وافدة مصرية تعمل مهندسة مدنية في شركة كبرى بتهمة الإساءة للكويت في مقطع فيديو.

١٣٣وأفاد مصدر أمني بأن "رجال المباحث وبعد انتشار فيديو للمقيمة تتحدث فيه عن إجراءات البلاد، قاموا بتحديد سكنها وهويتها، وتم إلقاء القبض عليها وإحالتها إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ قرار بحقها".

#شكرا_باسل_الصباح



مصرية تطالب بحجر الكويتين

صحيا وتستنجد بالسيسي هي المدعوه ( غاده بدر ) تعمل مهندسه في شركة الاحمدية براتب عالي وبونص وبدل تذاكر وبدل ايجار وشباب الكويت عاطلين بدون عمل

اقتراح لوزير الداخلية الظاهر إنها اشتاقت ترجع مصر لان مصر محتاجه لها

مصر اولى ببناتها تسترهم pic.twitter.com/5fiOkDb8K3 — بدر زيــد ال؏ـديـم (@B_Z_AL_Shammari) March 15, 2020

وذكر في هذا الشأن أن الشركة التي تعمل بها الوافدة نشرت بيان اعتذار عما بدر من المهندسة، أرفقته بكتاب إنهاء خدماتها.

وفيما تعرضت المهندسة المصرية وتدعى غادة بدر إلى انتقادات حادة من قبل نشطاء كويتيين في مواقع التواصل الاجتماعي، وجهت بدورها رسالة اعتذار مصورة، مشيرة إلى أن الكثيرين أساؤوا فهمها، وأنها تعمل في الكويت منذ أكثر من 25 عاما، ومن المستحيل أن تسيء إلى هذا البلد.

المصدر: الفبس + تويتر