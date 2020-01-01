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برشلونة يضع يده على سعر صفقة التعاقد مع أوباميانج

الأربعاء 18 مارس 2020 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يضع يده على سعر صفقة التعاقد مع أوباميانج


وكالات / سما /

وضع نادي برشلونة الإسباني عينه على السعر المطلوب في صفقة التعاقد مع المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج من فريق أرسنال الإنجليزي في الميركاتو الصيفي المقبل.

و ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة سيكون عليه دفع مبلغاً يصل إلى 65 مليون يورو مقابل الحصول على توقيعه من كتيبة المدفعجية.

و يرفض اللاعب البقاء في أرسنال بتجديد العقد مع الإدارة في الآونة الأخيرة في ظل تقارير تفيد برغبته في اللعب لبرشلونة للحياة في المدينة الكتالونية.

و قد تقل القيمة المطلوبة مقابل رحيل اللاعب عن ملعب الإمارات بمرور الوقت وكلما اقترب موعد نهاية عقده مع كتيبة المدفعجية.

و أوضحت سبورت أن أوباميانج ليس أولوية للنادي الكتالوني في الصيف المقبل حيث يهتم البارسا في المقام الأول بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان الإيطالي.

و يرفض البارسا استبعاد فكرة التعاقد مع أوباميانج ليبقى ضمن احتمالات الصفقات الهجومية كخطة بديلة حال فشلت صفقة لاوتارو.

و سجل أوباميانج مع أرسنال 17 هدفاً في 26 مباراة بالدوري الإنجليزي في الموسم الجاري ويرتبط مع النادي بعقد يصل لخط النهاية في صيف 2021.

#برشلونة #أوباميانج

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