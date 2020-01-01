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العتبة الحسينية تتحدث عن احتمال استخدام أسلحة جرثومية بقصف أمريكي لمطار كربلاء

الأربعاء 18 مارس 2020 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العتبة الحسينية تتحدث عن احتمال استخدام أسلحة جرثومية بقصف أمريكي لمطار كربلاء


كربلاء/ وكالات/

أعلنت إدارة العتبة الحسينية بكربلاء أنها تتواصل مع جهات حكومية في البلاد للكشف عن احتمال استخدام الجيش الأمريكي أسلحة بيولوجية أو جرثومية أو كيميائية في قصف مطار كربلاء الدولي.

وقالت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن "الأمانة العامة للعتبة الحسينية وشركة "طيبة كربلاء" وهي الشركة العاملة في المطار، تواصلتا مع الوزارات والجهات الحكومية الرسمية للكشف عن احتمال وجود أسلحة بيولوجية أو جرثومية أو كيميائية مستخدمة في حادث قصف مطار كربلاء الدولي".

وكانت إدارة العتبة قد أكدت في بيان سابق، أن منشآت مطار كربلاء الدولي قد تعرضت فجر الجمعة الماضي، للقصف بعدة صواريخ من قبل الطيران الأمريكي مما أدى إلى مقتل أحد المدنيين وجرح آخرين ممن يعملون في تشييد المطار، إضافة الى وقوع أضرار كبيرة في المنشآت الإدارية والخدمية.

وقدمت الأمانة العامة للعتبة الحسينية في وقت سابق دعوة إلى ممثلة الأمم المتحدة في العراق لزيارة مطار كربلاء الدولي قيد الانشاء.

المصدر: "السومرية نيوز"

#كربلاء #اسلحة جرثومية #اميركا #قصف

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