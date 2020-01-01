ملحم :لا اصابات جديدة بـ"كورونا" ومنع التنقل مع الداخل بعد انتهاء المهلة الممنوحة

رام الله / سما /

أعلن الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، اليوم الأربعاء، عن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، وبذلك يكون العدد الاجمالي للاصابات في فلسطين 44 إصابة.

وقال ملحم، أن الحكومة لم تتوانى بأخذ أي إجراءات جديدة ستعمل للحد من انتشار فيروس كورونا ، مشيرًا إلى أهمية اتخاذ مثل هذه الخطوات في ظل تزايد أعداد المصابين خصوصًا في الدول المجاورة.

وقال ملحم في تصريحات اذاعية، صباح اليوم الأربعاء تابعته صدى نيوز، أن الإصابات الجديدة التي حدثت بين الفلسطينيين تسبب بها شخص لم يلتزم بشروط الحجر الصحي في بيت لحم ، منوهًا إلى أنه كان يُخالط أفراد عائلته.

وأضاف، "سيتم فحص جميع الذين خالطوا المصابين، للتأكد من سلامتهم".

وبخصوص العمال الفلسطينيين، أكد على قرار رئيس الحكومة محمد اشتية ، بإعطائهم مهلة 3 أيام في الداخل لترتيب مبيتهم بأماكن عملهم، كإجراء وقائي واحترازي.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قال مساء أمس الثلاثاء، إنه سيتم منع التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل بعد انتهاء المهلة الممنوحة.