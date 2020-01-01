روحاني: صناعتنا النووية في حلّ من جميع القيود التي فرضت عليها

طهران /وكالات /

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن الصناعة النووية الإيرانية في حلّ من جميع القيود التي فرضت عليها.

وأكد الرئيس الإيراني، أن "العدو لم يتمكن من إخضاع إيران عبر الضغوط الاقتصادية"، في إشارة للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وخاصة على صادرات البلاد من النفط التي تعد عصب الاقتصاد الإيراني.

وأشار روحاني في سياق آخر، إلى أن بلاده ردت، وسترد على اغتيال واشنطن للقائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وفي وقت سابق، أعلنت طهران تخليها عن الالتزام بالقيود الرئيسية المنصوصة في الاتفاق النووي الإيراني، لكنها شددت على أنها ستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي مستعدة للعودة للوفاء بالتزاماتها في حال رفع العقوبات وضمان مصالح إيران المذكورة في الصفقة.