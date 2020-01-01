داخلية غزة تتخذ إجراءات لمنع وصول كورونا

غزة / سما/

قال الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة أنه تم منح إجازات لـ 520 موقوفا في نظارات الشرطة حتى إشعار آخر، غير محتسبة من مدة الحبس، منوها إلى أن معظمهم على خلفية ذمم مالية.

وأوضح في مؤتمر صحفي إن مديرية الإصلاح والتأهيل أفرجت عن 87 نزيلا ممن قضوا ثلثي المدة، بعد دراسة ملفاتهم وفق الإجراءات القانونية، ومنحت 350 آخرين إجازة حتى إشعار آخر.

ولفت إلى أن الوزارة أصدرت قرارا بوقف جميع الزيارات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، واستبدالها خلال هذه المرحلة بالاتصالات الهاتفية بين النزلاء وذويهم، مشيرًا إلى أنه تجري عمليات التعقيم الوقائي الدوري بشكل يومي، لكافة مراكز التأهيل والإصلاح ومقرات الشرطة، ومراكز تقديم الخدمة للجمهور.

وحول إجراءات الحجر الاحترازي، أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تقوم بتأمين خمسة مراكز للحجر الاحترازي على مستوى قطاع غزة (اثنان في رفح، ومثلهما في المحافظة الوسطى، وواحد في خانيونس).

وبيّن أنه تم افتتاح مركز إيواء احتياطي في كل محافظة من محافظات القطاع، في إطار الجاهزية للتعامل مع أي تطورات، كما تم تفعيل لجان الطوارئ الحكومية في كافة المحافظات.

وذكر أن قوات الشرطة تعمل على تأمين مراكز الحجر الصحي في كافة محافظات القطاع.

وأكد البزم أن الوزارة شكَّلت خلية طوارئ لرصد مروجي الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق من يثبت تورطه بذلك.

وكشف البزم أن الوزارة تتابع تنفيذ الإجراء القانوني بحق ستة من مروجي الشائعات في كافة محافظات القطاع.

وحول إجراءاتها على المعابر؛ أشار البزم إلى أن الوزارة سهّلت دخول 191 مسافراً لقطاع غزة عبر معبر رفح اليوم الثلاثاء، إلى جانب 38 آخرين عبر حاجز بيت حانون، تم إحالتهم جميعاً للحجر الاحترازي الإجباري لمدة 14 يوماً.