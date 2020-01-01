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توضيح من محافظ بيت لحم حول الإجراءات الأخيرة في المحافظة

الأربعاء 18 مارس 2020 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توضيح من محافظ بيت لحم حول الإجراءات الأخيرة في المحافظة


رام الله / سما /

قال محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، الاربعاء: إن كافة الاجراءات التي اتخذت وتتخذ وستتخذ في الايام المقبلة تتم بالتوجيهات المباشرة من رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية.
واوضح، أن هذه الاجراءات تهدف الى الزام المواطنين عموما والمحجورين خصوصا الى الالتزام بالبقاء في منازلهم واماكن حجرهم، حفاظا على صحتهم وصحة المجتمع وضمان عدم انتشار فايروس كورونا.
وأضاف المحافظ حميد، "أن الاجرءات التي تمت حتى ساعة متأخرة كانت بتوجيهات من معالي الدكتور محمد اشتية"، موضحا أن أي اجراءات ستتخذ في الساعات والايام القادمة تتم بموافقته بعد العودة إليه من قبل لجنة الطوارئ.
وقال: "إن هذه الاجراءات تتخذ من الاقتراحات التي يقدمها اعضاء اللجنة والتي تنقل لرئيس الحكومة".
ودعا المحافظ حميد اعضاء لجنة الطوارئ واللجان الفرعية خصوصا في مدينة بيت ساحور، الى ضبط كافة العائلات الموجودة داخل الحجر المنزلي، مشددا على ان التركيز يجب ان ينصب على ضبط ومنع حركة ِالمواطنين الذين تم حجرهم في البيوت والمنازل والعمل على توفير الاحتياجات اللازمة لهم، كما دعا باقي اللجان في مدن بيت جالا وبيت لحم القيام بدورها في ذات الاطار.

#بيت لحم #فيروس كورونا

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