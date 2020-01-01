وزارة الإعلام تنعى المناضل الطيب عبد الرحيم

رام الله / سما /

نعى وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، المناضل الوطني، أمين عام الرئاسة، عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح الطيب عبد الرحيم الذي توفي اليوم، بعد حياة حافلة بالنضال المخلص لفلسطين وشعبها.

واعتبرت وزارة الإعلام في بيان لها، اليوم الأربعاء، "رحيله خسارة لقامة عالية تركت بصمة في مسيرتنا الكفاحية والإعلامية والثقافية، ومثلت امتدادا لإرث الوالد القائد والشاعر وشهيد معركة الشجرة عبد الرحيم محمود".

وأكدت أن سيرة الراحل الحافلة كرئيس لاتحاد طلبة فلسطين في القاهرة، ومفوض سياسي عام لقوات الثورة، ومدير لإذاعتي صوت العاصفة، ومنظمة التحرير، وسفير في غير دولة، وقيادي في عديد المواقع والهيئات والمجالس والأطر، ونائب في "المجلس التشريعي"، تُدلل على ثقل الخسارة ليس لعائلته ولإخوته في الكفاح، ولكن لكل من عرفه، بل لفلسطين وأمتنا العربية المجيدة