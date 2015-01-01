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استمرار تأثير المنخفض الجوي .. والأرصاد الجوية تحذر

الأربعاء 18 مارس 2020 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استمرار تأثير المنخفض الجوي .. والأرصاد الجوية تحذر


رام الله / سما /

يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا .

أما هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم و شديد البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تاثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 80 كم/ساعة، وتشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤيا الافقية، وخطر التزحلق على الطرقات.

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