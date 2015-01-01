الوضع في غزة قد يصبح كارثيا..الأونروا تطلق نداء عاجلا بقيمة ١٤ مليون دولار لمواجهة كورونا

القدس المحتلة / سما /





قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) وبشكل عاجل إلى ١٤ مليون دولار من أجل الاستعداد والاستجابة لتفشي وباء كوفيد-19 ولفترة ابتدائية مدتها ثلاثة شهور.

ويبين النداء العاجل الذي أطلقته الوكالة اليوم الأولويات الفورية والمتطلبات المالية للصحة والخدمات الأخرى المتعلقة بالجائحة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا. ويأتي هذا النداء العاجل إضافة إلى احتياجات موازنة الأونروا البرامجية العادية.



وقال المفوض العام للأونروا بالإنابة كريستيان ساوندرز بأن "الظروف المعيشية المكتظة والقلق الجسدي والنفسي وسنوات النزاع الذي طال أمده جميعها تجعل مجتمع لاجئي فلسطين المعرضين للمخاطر والبالغ عددهم أكثر من 5,6 مليون شخص عرضة للإصابة بفيروس كوفيد-19"، مضيفا بأن "كافة البلدان والسلطات was التي تستضيف أقاليم عمليات الوكالة الخمسة قد أعلنت سلسلة من التدابير القوية بهدف التعامل مع انتشار فيروس كوفيد-19، وهي تدابير ستتبعها الوكالة ضمن عملياتها".



واعتبارا من اليوم، فإن كافة مدارس الأونروا والمؤسسات التعليمية الأخرى في سائر الأقاليم الخمسة مغلقة بشكل مؤقت؛ ومع ذلك، فإن كافة العيادات الصحية التابعة للأونروا والبالغ عددها 144 عيادة تبقى عاملة بشكل كامل وتواصل تقديم الخدمات الصحية الأولية الضرورية، والتي هي اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، وذلك بهدف احتواء انتشار الجائحة المستمرة ومعالجتها.



وقال السيد ساوندرز: "إن العديدين من الأفراد وكافة الحكومات منخرطون في الجهود العالمية الضخمة الرامية إلى احتواء انتشار كوفيد-19 والتقليل من آثاره، والأونروا وموظفينا ومجتمع لاجئي فلسطين الذين نقوم على خدمتهم ليسوا مختلفين عنهم"، مضيفا: "وإنني بتواضع أدعو كافة المانحين، سواء أكانوا حكومات أم مؤسسات أم أفراد، لمساعدة الأونروا على مواجهة ما يمكن أن يصبح كارثة ذات أبعاد غير معقولة، في أماكن مثل غزة وسوريا. لقد بين كوفيد-19 أنه ليس هنالك من مجتمع مستثنى من الإصابة، وبالنسبة لمكان مكتظ بالسكان مثل غزة، والتي هي منهكة أصلا جراء سنوات من الحصار، فإن هذا قد يكون كارثيا. إن غزة ببساطة ليس لديها الموارد والسبل التي تمكنها من مواجهة هذه الحالة . إن أي تبرع سيتم قبوله بكل امتنان، وكل قرش سيحدث فرقا".



وفي خضم الأزمة العالمية الحالية واستجابة للاحتياجات الحرجة المستمرة للاجئي فلسطين وتماشيا مع خطط منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة للاستعداد والاستجابة، قامت الأونروا بتطوير وتفعيل خطة استراتيجية على مستوى الوكالة ككل للاستعداد والاستجابة لفيروس كوفيد-19. الخطة بالإضافة إلى تحديث موجز شامل لفيروس كوفيد-19، إلى جانب تقرير يومي للأوضاع، متوفرة الآن على صفحة الأونروا الخاصة بكوفيد-19



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