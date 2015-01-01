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يديعوت تكشف: الجيش الإسرائيلي أحبط عملية في الجولان عشية الانتخابات

الثلاثاء 17 مارس 2020 10:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت تكشف: الجيش الإسرائيلي أحبط عملية في الجولان عشية الانتخابات


القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن الجيش الإسرائيلي، أحبط عملية كان يخطط تنظيم حزب الله اللبناني تنفيذها ضد قوات الجيش الإسرائيلي المنتشرة على الحدود الشمالية عشية الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.
 
ووفقا لموقع يديعوت، أجرى الجيش تحقيق عملياتي واستخباري للتحقيق في ملابسات الحادثة التي بدأت بعد تعقب عناصر من حزب الله وهم يرصدون حركة الجيش بالتعاون من جنود من الجيش السوري من أحد نقاط المراقبة السورية في المنطقة العازلة شمال هضبة الجولان.
 
ووفقا للنتائج التحقيق الأولية، تبين أن عناصر حزب الله عملوا إلى جانب جنود الجيش السوري لتنفيذ عملية ضد قوات الجيش من منطقة هضبة الجولان، الأمر الذي استدعى استهداف المجموعة من خلال قصفها عن طريقة مروحية مقاتلة.

#الجيش الاسرائيلي #انتخابات الكنيست #حزب الله اللبناني #احباط عملية #حدود لبنان #الجيش السوري #الجولان

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