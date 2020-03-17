قرار باغلاق كافة مساجد محافظة رام الله والبيرة

رام الله / سما /

قالت مديرية أوقاف محافظة رام الله والبيرة اليوم الثلاثاء، بأنه تقرر إغلاق كافة مساجد المحافظة، اعتبارا من بعد صلاة العشاء لهذا اليوم (الثلاثاء- 17-3-2020).

وجاء في بيان صادر عن مديرية اوقاف رام الله والبيرة، أنه وبالنظر للمستجدات الهامة المتعلقة بوباء كورونا - كوفيد 19 المستجد ومن أجل سلامة المواطنين، "ولاحقا لقرارنا السابق باغلاق مساجد المحافظة المركزية وانسجاما مع توجه الحكومة ووزارة الصحة ووزارة الاوقاف وبتعليمات من مدير عام أوقاف رام الله والبيرة فضيلة الشيخ وفيق علاوي فإنه قد تقررإغلاق كافة المساجد في المحافظة والقرى والضواحي التابعة للمحافظة ومرافقها من بعد صلاة العشاء لهذا اليوم 17/3/2020".

وأشارت إلى أن القرار يأتي مع ابقاء المساجد المغلقة حالياً مغلقة، وعليه تكون كافة مساجد المحافظة قد أغلقت، حتى اشعار آخر.

وكانت وزارة الاوقاف اصدرت قرارا آخر تم بموجبه حصر صلاة المواطنين في منازلهم، وطالبتهم عبره بعدم التوجه للمساجد والكنائس ابتداء من يوم السبت الماضي، كجزء من عمليات منع الاختلاط والتجمعات للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وجاء في البيان المذكور "تماشيا مع توصيات وزارة الصحة بتقليل الاحتكاك بين الناس وتقليص التجمعات قدر الامكان، فإننا في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ندعو أهلنا في فلسطين مسلمين بأن يقيموا صلواتهم في بيوتهم وأن تقتصر المساجد على رفع الاذان بتوجيهات الرسول (ص) وقت الأعذار من مطر او برد أو ريح فما بالنا بالأوبئة والأمراض، فكان يأمر المؤذن أن يقول بعد الأذان (ألا صلوا في رحالكم) أي بيوتكم".

وأضاف البيان: "كذلك ندعو اخواننا المسيحيين الى وقف الصلوات داخل الكنائس واقتصارها على دق الأجراس، انسجاما مع هذه الدعوة وهذا الموقف".