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"الآلاف معرضون للوفاة في اسرائيل بسبب كورونا... التزموا بالتعليمات"..

الثلاثاء 17 مارس 2020 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الآلاف معرضون للوفاة في اسرائيل بسبب كورونا... التزموا بالتعليمات"..


القدس المحتلة / سما /

رجّحت السلطات الإسرائيلية اتساع رقعة انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد وارتفاع وتيرة تسجيل الإصابات، لتصل إلى "مئات وربما آلاف الإصابات" يوميًا، مشددين على أن "الآلاف من المواطنين معرضون لخطر الوفاة"، فيما طالبت بضرورة الالتزام بالتعليمات والقيود للحد من تفشي الفيروس.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية عن تشديد الإجراءات لمواجهة انتشار وباء كورونا، فيما فرضت مزيدًا من القيود على الحركة وأوصت كل من ليس لديه عمل بعدم مغادرة المنزل، وأشار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى أن هذه التوصية ربما تتحول إلى تعليمات لاحقًا.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، الثلاثاء، نتنياهو بمشاركة مدير عام وزارة الصحة موشيه بار سيمان طوف. وأوضح نتنياهو أن إجراءات الإغلاق شبه الكامل الذي فرضته السلطات لاحتواء الفيروس، لا تخضع لمراقبة سلطات إنفاذ القانون، لافتًا إلى أن ذلك قد يتغير، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات.

من جانبه، قال سيمان طوف: "لقد أصدرنا اليوم إرشادات وتوصيات جديدة للجمهور حول الطريقة التي نتوقع منك أن تتصرفوا وفقًا لها"، وأضاف "من الصعب للغاية تنفيذ الإرشادات - نحن نعرف ذلك، ونشعر أن الجمهور غير مستوعب بما يكفي ضرورة الامتثال لهذه التعليمات".

يتبع...

#كورونا #اسرائيل #نتنياهو #الصحة الاسرائيلية #موشيه بار سيمان طوف

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