حملات لتعقيم الشوارع والأسواق والمركبات في مناطق عدة

رام الله / سما /

أُطلقت حملة لتعقيم أحياء مدينة قلقيلية وأسواقها، اليوم الثلاثاء، ضمن مبادرة تأتي ضمن التوجهات العامة للحد من فايروس كورونا.

وشارك في الحملة المحافظ وقائد المنطقة العميد غازي بشارات ومدراء الاجهزة الامنية، ود.هاشم المصري رئيس بلدية قلقيلية، وطارق شاور رئيس الغرفة التجارية، وممثلون عن حركة فتح.

ومع انطلاق الحملة قام الدفاع المدني بالمباشرة بالرش والتعقيم.

وفي جنين، نفذت الشرطة اليوم الثلاثاء، حملة تعقيم واسعة شملت المركبات والمساجد والكنائس وبعض المناطق.

وذكـرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطـة، في بيان لها، أنه وبتوجيهات من العقيد باسم واكد الجيوسي مدير شرطة المحافظة باشر فرع شرطة المرور وفرع العلاقات العامة والإعلام في شرطة المحافظة وبالتعاون مع المؤسسات الشريكة حملة تعقيم واسعة، شملت المركبات ووسائل النقل العام والمساجد والكنائس، بالإضافة لحملة تعقيم في بلدة قباطية وبلدة زبوبا المحاذية لجدار الفصل غرب مدينة جنين.

وأضافت أنه تم اللقاء بالمواطنين أثناء حملة التعقيم والحديث معهم حول ضرورة اتخاذ إجراءات السلامة العامة والنظافة من أجل سلامة المواطنين وتم توزيع بروشورات تتضمن إرشادات وتعليمات وقائية واحترازية للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس والطرق الواجب اتباعها في حالات الاشتباه بالإصابة.

وأكدت الشرطة أن الهدف من هذه الحملة هو الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم والحد بقدر المستطاع من إمكانية تواجد فيروس كورونا أو الإصابة به أو تفشيه في المحافظة الحفاظ على الأمن والسلامة العامة.

وفي الخليل، نفذت الشرطة اليوم، بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات، حملة تعقيم للمركبات ووسائط النقل العام في مدينة الخليل.

وشملت الحملة تعقيم عدد كبير من السيارات الخاصه والعموميه في شوارع المدينة.

وقامت طواقم من الشرطة ووزارة النقل العام بعملية التعقيم والتأكيد للسائقين بضرورة اتخاذ إجراءات السلامة العامة والنظافة حفاظاً على سلامتهم وسلامة المواطنين.

وقال أحمد الهوارين، مسؤول دورية السلامة على الطرق في وزارة النقل، لـ"القدس" دوت كوم: "تأتي هذه الفعاليه لتعقيم وسائط النقل استناداً لخطة الطوارئ التي أعلنها السيد الرئيس وتوجيهات معالي وزير النقل والمواصلات باتخاذ اجراءات وقائيه للحد من انتشار فيروس كورونا".

وفي محافظة بيت لحم، تم تعقيم عدد من الشوارع في مخيم العزة.