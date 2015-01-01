"هيئة الأسرى": الاحتلال ينقل الأسير عمر خرواط من عزل "مجدو" إلى "معبار سجن جلبوع"

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الثلاثاء، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، نقلت الأسير عمر فهمي خرواط (49 عاما) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن لـ 4 مؤبدات، من عزل معتقل "مجدو" إلى "معبار سجن جلبوع".

ولفتت الهيئة أن إدارة السجون، أقدمت قبل أسبوعين على عزل أربعة أسرى من الهيئة التنظيمية لحركة "فتح" في معتقل "ريمون" بشكل تعسفي، وهم: حاتم القواسمة، وأسامة اسعيد، وإبراهيم عبد الحي، بالإضافة إلى الأسير خرواط، في ظروف قاسية وصعبة، وحرمتهم من الخروج للعيادة.

وبينت أن إدارة معتقلات الاحتلال ما زالت تحتجز الأسيرين قواسمة واسعيد داخل عزل "معتقل "جلبوع"، فيما نقلت الأسير إبراهيم عبد الحي إلى الأقسام العامة بمعتقل "هداريم".