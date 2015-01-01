المكتب الاعلامي: تشكيل لجنة لمتابعة أكثر من 2500 حالة حجر منزلي بغزة

غزة / سما /

أكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم فتح عدداً من مراكز الحجر الصحي بغزة للعائدين من الخارج.

وقال رئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف، إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة أكثر من 2500 حالة حجر منزلي في قطاع غزة، مبينًا أن هناك جهود كبيرة تبذل لإنشاء المراكز الصحية للعائدين من الخارج.

وأضاف معروف، أنه تم توفير جهاز رصد حراري للعائدين للقطاع لرصد أي حالة عليها أعراض الإصابة بـ "كورونا".

ودعا لضرورة الإسراع في تسليم المشفى التركي لاستخدامه في مواجهة فيروس "كورونا" في قطاع غزة، مطالبًا في الوقت ذاته الأهالي بالالتزام بكافة المعايير الصحية للوقاية من الفيروس.

وثمن معروف، كافة المبادرات المحلية المساندة للجهود الحكومية في مواجهة انتشار فيروس "كورونا".

على الصعيد ذاته، جددت وزارة الصحة بغزة تأكيدها على أنه لم تسجيل أي اصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة.