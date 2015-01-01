البزم: سنؤمن 5 مراكز للحجر الاحترازي وسنلاحق مروجي الشائعات

غزة / سما /

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة إياد البزم، أن الوزارة ستؤمن 5 مراكز للحجر الاحترازي على مستوى القطاع.

وأوضح البزم أن مراكز الحجر في القطاع على النحو التالي: "اثنان في رفح، ومثلهما في المحافظة الوسطى، وواحد في خانيونس).

وأشار إلى أن الداخلية افتتحت مركز إيواء احتياطي في كل محافظة من محافظات القطاع، في إطار الجاهزية للتعامل مع أي تطورات، لافتًا إلى أن الحكومة فعلت لجان الطوارئ في كافة المحافظات.

وأكد أن الوزارة شكلت خلية طوارئ لمتابعة ورصد مروجي الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "سنتخذ المقتضى القانوني بحق من يثبت تورطه بذلك".

وكان أكثر من 220 شخصًا وصلوا إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وبيت حانون، وقال البزم: "تم احالت الجميع إلى الحجر الاحترازي الإجباري لمدة 14 يومًا.

وفيما يتعلق بالإفراج عن بالموقوفين على الذمم المالية أشار البزم إلى أن الشرطة منحت 520 موقوفًا اجازات حتى اشعار آخر، لافتًا إلى أن هذه المدة غير محتسبة من مدة الحبس.

فيما أفرجت مديرية الإصلاح والتأهيل عن 87 نزيلاً ممن قضوا ثلثي المدة، بعد دراسة ملفاتهم وفق الإجراءات القانونية.

وأصدرت وزارة الداخلية قرارًا بوقف جميع الزيارات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، واستبدالها خلال هذه المرحلة بالاتصالات الهاتفية بين النزلاء وذويهم.

وأشار البزم إلى وجود عمليات تعقيم وقائية بشكل يومي داخل مراكز التأهيل والاصلاح ومقرات الشرطة ومراكز تقديم الخدمة للجمهور.