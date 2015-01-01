البدء بإخلاء أحد الفنادق في غزة لتجهيزه مكاناً للحجر الصحي للعائدين للقطاع

غزة / سما /

قررت إدارة أحد الفنادق السياحية في مدينة غزة، إخلاء جميع الأجهزة والأغراض به وتجهيزه ليكون مكاناً للحجر الصحي للعائدين إلى القطاع.

قال الأكاديمي خالد الخالدي إن شقيقه مالك الفندق عبد العزيز الخالدي قرر تخويل الفندق إلى مقر للحجر صحي للمواطنين العائدين الى غزة.

وكتب الخالدي عبر صفحته على "فيسبوك": جاري الآن إخلاء جميع الأجهزة والأغراض الخاصة بأكاديمية أوائل وقادة من فندق الكومودور، بغزة؛ لأن أخي أبو عمر عبد العزيز الخالدي تبرع به ليكون مقرًا للحجر الصحي للعائدين إلى غزة، تضامنًا معهم، جزاه الله خيرًا، وجعل عمله خالصًا لوجهه الكريم، وسلم الله غزة وأهلها من كل شر".











