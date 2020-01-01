الوسيط المغاربى" الجزائرية تصدر ملحقا خاصا عن الأسرى القابعين فى السجون الإسرائيلية

الجزائر /وكالات/



صدر فى العاصمة الجزائرية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2020 وضمن صفحات جريدة "الوسيط المغاربى" ملحقاً خاصاً عن الأسرى والاسيرات الفلسطينيات القابعات فى السجون الصهيونية مكون من 5 صفحات داخل الجريدة ، وذلك تحت إشراف الأسير المحرر خالد صالح "عزالدين" المكلف بملف الأسرى في سفارة دولة فلسطين بالجزائر ، بمشاركة من مجموعة من الإخوة الكتاب والإعلاميين من فلسطين وخارجها مهتمين بشؤون الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذين تقدم لهم جميعا الأخ " عزالدين" مسؤول ملف الأسرى بالسفارة الفلسطينية بالجزائر بجزيل الشكر والتقدير والامتنان على جهودهم الرائعة في تغطية ملف الاسرى و الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي .تجدر الأشارة أن صحيفة "الوسيط المغاربى تمنح الاسرى يوميا ثلاث صفحات الى جانب تغطية خاصة للملف السياسى والثقافى الفلسطينى ساعة بساعة.



وأشار "عزالدين" كما وانه لا يفوتنا ان نتقدم بالشكر الجزيل من كل وسائل الاعلام الجزائرية المكتوبة والمقروءة والمسموعة والمرئية ،وكذلك الى الاسرة الاعلامية فى جريدة "جريدة الوسيط المغاربى " وكل الإخوة والأخوات العاملين فيها وعلى رأسهم الأخ / بلقاسم فرحات مدير النشر والاخوة فى قسم التركيب والتصفيف في الجريدةالى جانب كل الفنيين والعاملين بالصحيفة، و الذين يعملون باخلاص وتفانى يوميا من أجل الجزائر وفلسطين وليخرج ملف الاسرى يوميا الى النور جزاهم الله خيرا.



تجدر الإشارة الى ان السفارة الفلسطينية بالجزائر حريصة على متابعة دقيقة لملف الأسرى وكافة القضايا التى تتعلق بفلسطين وتزويد كافة وسائل الإعلام الجزائرية بكافة الإخبار والتقارير المتعلقة بالقضية المركزية الى جانب ملفات أخرى كثيرة.



وأفاد " عزالدين " المكلف بملف الأسرى بالسفارة الفلسطينية بالجزائر الى ان الملحق الخاص بالاسرى وبالأسيرات الفلسطينيات تضمن عدد مهم من المشاركات والمساهمات من أخبار وتقارير ومقالات ، ضمن المشاركة الدائمة والمستمرة واليومية لتغطية ملف "صوت الأسير" فى كافة وسائل الأعلام والصحافة الجزائرية أضافة الى كتابات وتقارير ومقالات وإخبار من مؤسسات مختصة بقضايا الأسرى وعناوينها المختلفة ، ويصدر هذا الملحق الخاص لفضح جرائم وممارسات الاحتلال الصهيونى بحق الشعب الفلسطيني والأسرى والأسيرات ،ولدعم ونصرة الأحرار القابعين في زنازين الاحتلال الصهيوني وهم بالا لاف فى السجون .