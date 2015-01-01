بسبب كورونا.. الاحتلال يفرض الحجر الصحي على مستوطنة "موديعين" بشكل كامل

القدس المحتلة / سما /

دعت سلطات الاحتلال بسكان مستوطنة موديعين في الضفة الغربية المحتلة للبقاء في منازلهم قدر الإمكان، بعد تشخيص إصابة 10 أشخاص دفعة واحدة من سكانها بفيروس كورونا.

و قالت بلدية المستوطنة : "يجب على جميع السكان محاولة البقاء في منازلهم وعدم التجمع في الحدائق العامة والامتناع عن أي مهمات غير ضرورية، من أجل منع انتشار الفيروس".

بدورها، أكدت الاذاعة العبرية أن هناك 10 إصابات مؤكدة بالفيروس في الحي الاستيطاني، في حين أن 3 آلاف من أصل 11 ألف من سكانه يتواجدون في الحجر الصحي المنزلي للاشتباه".

وأضافت: "تم الطلب من السكان البقاء في منازلهم، مع استعداد البلدية لتزويدهم بالخدمات الضرورية".