"بينت" يأمر ببناء ثلاث منشآت لمرضى "كورونا"

القدس المحتلة / سما /

أصدر وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، الثلاثاء، تعليماته إلى المؤسسة الأمنية -عقب استشارات مع الصحة والأمن القومي- بتدشين ثلاثة منشآت صحية للمرضى للتعافي من فيروس كورونا، كبديل للحجر المنزلي.



وستكون المنشآت الثلاثة في شمال وجنوب ووسط البلاد، وستكون جاهزة للاستيعاب المصابين بالفيروس في الأيام القادمة.



ونقل موقع "واللا" العبري، عن بينت قوله: إن "المشكلة تكمن في عدم معرفتنا لعدد الأشخاص المصابين، ما يضاعف كمية المصابين بالفيروس كل أربعة أو خمسة أيام".



وأوضح أن الحكومة تستعد للخطوة التالية، ولكن من المرجح أن تكون هناك عدوى واسعة، مشيراً إلى أن المسألة ليست عزل لمدة أسبوعين وفقط، فيجب على من يحمل المرض أن يمكث في المنزل مدة خمسة أسابيع في حجر صحي تام، حتى يتم التعافي من المرض".



وأكد وزير الجيش، أن الهدف القومي في هذه المرحلة هو تقليل عدد الإصابات على المدى البعيد، قائلاً: إن هذه الخطوة استشرافية، حيث سترسل المنظومة الصحية كل من يعاني من أعراض خفيفة إلى مركز الحجر التعاونية.