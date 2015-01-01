الجيش الإسرائيلي يطلق خطة "درع الشمال" لحماية 21 مستوطنة..

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "مفزاك لايف" العبري، أن وزارة الجيش الإسرائيلي شرعت في خطة "درع الشمال" التي تهدف إلى حماية 21 مستوطنة إسرائيلية على الحدود اللبنانية، وفقًا لقرار الكابينت.



وبحسب الموقع، تم اختيار شركة "Amigur" لإدارة الخطة، حيث بدأت الشركة الأسبوع الماضي في عملية مسح ورسم خرائط لـ 21 مستوطنة بالقرب من السياج الحدودي.



وأوضح الموقع أن وزارة الجيش أنشأت لهذه الخطة مديرية تضم ممثلين عن قسم البناء الهندسي في الوزارة وممثلين من الجبهة الداخلية.



وأشار إلى أن هذه المرحلة لمدة شهرين تقريبًا، حيث سيُجري خلالها المساحون، بالتعاون مع رؤساء المجالس وممثلي البلدات، دراسة استقصائية لتقييم احتياجات الحماية لمنازل المستوطنين، والتي سيتم في نهايتها نشر نتائج المسح.



وبيّن الموقع أن خطة "درع الشمال" الكاملة، تشمل تطوير الملاجئ العامة، وتحصين مؤسسات التعليم والرفاهية، وتقوية المؤسسات الصحية وحمايتها، وغير ذلك، وفي هذه المرحلة، يجري تنفيذ مشروع حماية المنازل الخاصة للمستوطنات الـ21 المجاورة للسياج.



ووفقًا للموقع، قال نائب المدير العام ورئيس قسم الهندسة والبناء في وزارة الجيش، إيريز كوهين: إن "الحديث يدور عن خطة واسعة النطاق لم يكن لها مثيل هنا، والتي ستوفر الأمن لآلاف المستوطنين في البلدات الشمالية".



من جهته أكد رئيس قسم التحصين في قيادة الجبهة الداخلية، العقيد دودو عبادة، أنه في هذه الأيام، بدأت خطة "درع الشمال"، وأن "هذه الخطة الوطنية ذات أهمية كبيرة لتعزيز استعداد وجهوزية سكان الشمال للطوارئ وتهدف إلى توفير الحماية لـ 21 مستوطنة مجاورة للحدود اللبنانية".