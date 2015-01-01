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اعتماد مستشفى عمر القاسم مركزاً للعلاج من "كورونا" في قلقيلية

الثلاثاء 17 مارس 2020 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتماد مستشفى عمر القاسم مركزاً للعلاج من "كورونا" في قلقيلية


قلقيلية / سما /

 وقعت وزارة الصحة الفلسطينية وجمعية لجان الرعاية الصحية، اليوم الثلاثاء، برعاية محافظ قلقيلية في دار المحافظة اتفاقية تعاون تقضي بوضع مشفى الشهيد عمر القاسم الكائن في بلدة عزون تحت تصرف لجنة الطوارئ لاستخدامه مركزاً لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وشارك في التوقيع الدكتور حسام ولويل، مدير الصحة في المحافظة، ووفد لجان الرعاية الصحية ترأسه محمود أبو حمدي مدير لجان الرعاية الصحية.

وأشاد المحافظ بالدور الوطني والمسؤول للجان الراعية الصحية، شاكراً ما قدموه من تفهم للحالة العامة، متمنياً للشعب الفلسطيني الصحة والعافية، آملاً أن يستمر التعاون قائماً بروح المسؤولية، ويبقى هذا المشفى مستمراً بعطائه حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ، بما يخدم المصلحة العامة وضمان بقاء الشراكات بين مؤسسات الوطن.

#قلقيلية #كورونا #مستشفى

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