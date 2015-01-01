الشروع بغرس 24 ألف شجرة في المناطق المهددة بالمصادرة بالضفة

نابلس / سما /

شرعت "العربية لحماية الطبيعة" وجمعية الإغاثة الزراعية بتنفيذ مشروع "أرضي هويتي" بغرس ما يزيد عن 24000 شجرة مثمرة في الأراضي الفلسطينية المهدّدة بالمصادرة والمعرّضة للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، ضمن برنامج "المليون شجرة" في فلسطين.

وسيخدم المشروع 260 عائلة تملك أكثر من 950 دونماً من الأراضي الزراعية في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وقال محمد قطيشات، مدير المشاريع التأهيلية في "العربية"، إن اختيار شعار "أرضي هويتي" للمشروع جاء لأن الأرض تمثل محور الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، ولأن واجب الجميع السعي للحفاظ عليها، لا سيما في ظل المحاولات الساعية لاستهداف الأراضي الفلسطينية.

واضاف: إن هذا المشروع يؤكد التزام المجتمع المدني الأردني نحو قضيته الأم فلسطين، مشدداً على أهمية التعاون بين الأطراف كافة من أجل وضع برامج واستراتيجيات تدعم صمود المزارعين وتحمي الأراضي من المصادرة.

من جهته، قال مقبل أبو جيش، مدير برنامج تطوير الأراضي في "الإغاثة الزراعية": إن المشروع سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة من خلال حماية وتطوير المصادر الطبيعية (الأرض والمياه) وزيادة إنتاجها.

وأضاف: إن الزراعة ستتوزع في نحو 18 موقعاً في محافظات جنين، وطوباس، ونابلس، وقلقيلية، وسلفيت، ورام الله، والخليل.