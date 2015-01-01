كورونا: رئيس الوزراء يصدر بياناً مهماً بشأن العمال الفلسطينيين في الاراضي المحتلة..

رام الله / سما /

أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة منحت العمال الفلسطينيين في إسرائيل 3 أيام من أجل ترتيب أمورهم للمبيت في أماكن عملهم بالتنسيق مع مشغليهم.

وأشار خلال اجتماع مصغر للجنة الطوارئ الوطنية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إلى أنه سيتم منع التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل بعد انتهاء المهلة الممنوحة.

وطالب اشتية العمّال ممن يعملون في المستوطنات بعدم التوجه إليها حرصا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم وشعبهم، وذلك عقب تسجيل العديد من الإصابات بين المستوطنين.

وحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن صحة الفلسطينيين في القدس كقوة قائمة بالاحتلال، مطالباً إياها باتخاذ كل إجراءات السلامة لحمايتهم

وأشار اشتية إلى وجود تنسيق مع مصر والأردن نحو إغلاق الجسور والمعابر بشكل كامل بالاتجاهين، باستثناء الحركة التجارية والحالات الإنسانية وضمن إجراءات سلامة متفق عليها.

وتابع: "ننسق مع الحكومة الأردنية لترتيب عودة المواطنين الفلسطينيين القادمين عبر المطار والذين تم وضعهم قيد الحجر في الأردن، بما يضمن السلامة للجانبين، كما تم الإيعاز لوزير الخارجية بمتابعة الأوضاع الصحية للاجئين والجاليات الفلسطينية في مختلف دول العالم وعمل اللازم لحمايتهم.