الضابطة الجمركية تواصل حملتها الإرشادية الوقائية لمواجهة كورونا في كافة المحافظات

رام الله / سما /

تنفيذاً لتعليمات المستوى السياسي، وضمن دور الجهاز المجتمعي، يواصل جهاز الضابطة الجمركية في كافة المحافظات، حملته الإرشادية الوقائية والصحية للمواطنين وللسائقين، وتعقيم المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ، والمحلات والأسواق بالمعقمات الصحية؛ لمواجهة انتشار فيروس (كورونا)، وذلك بالشراكة مع المؤسسة الأمنية وجهات الاختصاص.

ويناشد جهاز الضابطة الجمركية المواطنين الكرام بالالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الجهات المختصة، وهي لبس القفازات واستخدام المعقمات الصحية وتجنب التجمعات

وعدم التعاطي مع الإشاعات الهدامة التي تتعلق بانتشار فايروس (كورونا)؛ لأنه يعرض نفسه للمسائلة القانونية.