وزير الخارجية: نعمل لإيجاد حل للمواطنين العالقين خارج الوطن

رام الله / سما /

قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن الوزارة تعمل لإيجاد حل سريع للمواطنيين الفلسطينيين العالقين في أي بلد، من خلال سفاراتنا لتسهيل الأمور عليهم ولتسهيل نقلهم اذا توفرت الإمكانيات والأدوات لذلك.

وأضاف المالكي في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، ردا على مطالبات ومناشدات عدد من المواطنين العالقين خارج الوطن، "حاليا قرار الحكومة الأردنية واضح وهو حجر كل من يصل النقاط الحدودية للمملكة، بما يشمل المواطنين الأردنيين والفلسطينيين"، شاكرا حكومة المملكة على معاملة المواطن الفلسطيني بمستوى المواطن الاردني، وتوفير كل الاجراءات اللازمة للحفاظ على صحته وحمايته من فيروس الكورونا.

وتابع: في نفس الوقت هناك جهود تبذل لتذليل كل العقبات من أجل وصول كل المواطنين الفلسطينيين إلى عائلاتهم ومنازلهم بأسرع ما يمكن، وضمن الإمكانيات المتوفرة وبالتنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية، آملا أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح في اقرب وقت ممكن، بما يشمل العالقين في مطار الملكة علياء الدولي او المحجورين في فنادق البحر الميت، انسجاما مع القرارات الصادرة عن الحكومة الأردنية وتماشيا معها.