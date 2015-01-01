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مصرع عامل بمنطقة صناعية استيطانية قرب القدس

الثلاثاء 17 مارس 2020 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع عامل بمنطقة صناعية استيطانية قرب القدس


القدس المحتلة / سما /

 لقي عامل يبلغ من العمر (35 عامًا)، مساء اليوم الثلاثاء، مصرعه، جراء حادث عمل وقع في موقع بناء، بالمنطقة الصناعية الاستيطانية "ميشور أدوميم" شرق القدس.

وبحسب موقع قناة 13 العبرية، فإن العامل الذي لم يحدد فيما إذا كان فلسطيني أو من جنسية أخرى، توفي على الفور في المكان نتيجة الإصابة الحرجة التي تعرض لها جراء سقوطه عن رافعة يصل طولها إلى 10 أمتار.

ويعمل عدد كبير من الفلسطينيين في تلك المنطقة الصناعية الاستيطانية، بحثًا عن لقمة عيشهم، حيث يعلن بين فترة وأخرى عن وفاة عدد من العمال الفلسطينيين الذين يخدمون في مناطق صناعية وكذلك مواقع عمل إسرائيلية مختلفة.

#وفاة #القدس

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