غنام: كافة السلع متوفرة ولا حاجة لتهافت المواطنين على شرائها

رام الله / سما /

أكدت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، أن كافة السلع خاصة الأساسية، منها متوفرة في السوق الفلسطينية، وتلبي الحاجة.

وأضافت غنام خلال جولة تفقدية على مخازن عدد من الشركات الغذائية، اليوم الثلاثاء، أنه لا داعي للهلع والخوف من نقص المخزون، وتهافت المواطنين على شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية والتموينية.

وشددت على أن شركاتنا قادرة على توفير حاجة السوق من كافة السلع، وأنها على تواصل دائم مع المحافظة، وغرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة ضمن خطة عمل شاملة، مشيدة بالإجراءات الوقائية والتعقيم والتطهير المتواصل، الذي تقوم به الشركات حماية لموظفيها.

وثمنت غنام دور القطاع الخاص الذي وقف عند مسؤولياته الاجتماعية، في ظل الازمة الحالية، وخطة الطوارئ لمواجهة فيروس "كورونا"، ولبى نداء حملة "شعبنا فيه الخير"، ووقف الى جانب مؤسساتنا الرسمية، ويقدم كل ما يستطيع في ظل الازمة الحالية .

بدوره أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري، أن الغرفة وبالتنسيق مع التجار والمستوردين والصناعيين، تطمئن المواطنين أن السلع المتوفرة في الأسواق ومخازن الشركات تكفي لسد حاجة المحافظة شهور عدة.