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السفير الصيني لدى فلسطين يؤكد التزام بلاده بدعم الفلسطينيين في مواجهة كورونا

الثلاثاء 17 مارس 2020 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الصيني لدى فلسطين يؤكد التزام بلاده بدعم الفلسطينيين في مواجهة كورونا


رام الله / سما /

عبر السفير الصيني الشعبية في فلسطين، قوه وي، عن استعداد بلاده لمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني في مواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع مدير عام عطاء فلسطين "رجاء أبو غزالة شعت، حيث أكد السفير ان بلاده  أرسلت مساعدات طبية لفلسطين لمساعدة وزارة الصحة الفلسطينية على احتواء كورونا، فضلًا عن تواصله الدائم مع الحكومة الفلسطينية لمتابعة انتشار هذا الوباء.

بدورها قدمت شعت التهنئة للصين على نجاحها في احتواء المرض، متمنية تغلب الشعب الصيني على المرض واستعادة النظام الصحي والاقتصادي على نحو سريع، مؤكدة بأن عطاء فلسطين انتهت من إعداد التقارير الإدارية والمالية لمشاريع البنية التحتية لعام 2019 الممولة من الحكومة الصينية، كما وأطلعت السفير الصيني، على أبرز مشاريع عطاء فلسطين في التنمية المستدامة لعام 2020.

وأعرب السفير الصيني، عن سعادته بالشراكة مع عطاء فلسطين لما لها من تأثير مجتمعي إيجابي كبير، مؤكداً مواصلة دعم مشاريعها الجديدة للطاقة الشمسية وتحلية المياه الجوفية.

#الصين #كورونا #فلسطين #فيروس

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